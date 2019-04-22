2019-04-22T15:52:45+03:00
Общество

Вслед за каршерингом в Воронеж придет велошеринг

Идею уже обсуждают представители власти и бизнеса
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Нововведение вполне может прижиться.Нововведение вполне может прижиться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Главной транспортной новостью месяца стало появление каршеринга. По городу уже вовсю колесят цветные "Рено-Каптюр", доступные для воронежцев после регистрации в приложении. Любопытно, что вслед за сервисом аренды автомобилей вполне может появиться сервис аренды велосипедов.

Отличие от обычного проката в том, что двухколесного друга не придется возвращать в ту же точку, где вы его взяли. Велосипед можно будет оставить на одной из станций, разбросанных по улицам. Благодаря этому он превращается из средства развлечения в полноценный транспорт.

Игорь Титов, председатель общественного движения «ВелоВоронеж», рассказал «КП» о перспективах такого нововведения в нашем городе:

- Совершенно спокойно эта идея приживется, если будет реализована. Более того, знаю, что такие планы уже есть, и разработки ведутся. Система может быть реализована как силами муниципальных властей, так и при участии бизнеса. Знаю, что некоторые наши крупные компании готовы даже самостоятельно закупать части этой системы – например, одну станцию возле отеля или торгового центра.

Почему велошеринг может стать популярным?

- Воронеж - очень удобный для велосипедов город, достаточно прямой (за исключением перепада с левого на правый берег). Благодаря созданию такой системы часть людей смогут пересесть с автомобилей. Кроме того, начнут укреплять свое здоровье, - отметил Игорь Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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