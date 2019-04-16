2019-04-16T17:14:46+03:00
Авто

Каршеринг в Воронеже: в 2019 году в автопарке будет 150 автомобилей

В компании рассказали, сколько стоит услуга и как взять машину в аренду
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пока в Воронеже работают всего две каршеринговые машины.Пока в Воронеже работают всего две каршеринговые машины.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Создатели воронежского каршеринга рассказали о ближайших планах. Напомним, сервис краткосрочной аренды автомобилей недавно заработал в тестовом режиме. Машин пока всего две.

- В городе сейчас доступны новые кроссоверы "Рено-Каптюр". Компания планирует предложить 25 новых автомобилей "Рено" в апреле, а до конца этого года парк расширится до 150 машин, - говорят в фирме.

Расценки воронежского каршеринга уже известны. Пользователи будут платить 8,5 рублей за минуту аренды или 2,5 рубля за минуту простоя. Ночное ожидание - бесплатное. Если намечается большая поездка, за каждый километр свыше 100 нужно будет отдавать еще 6 рублей. Можно арендовать машину на сутки - это обойдется в 2,5 тысячи рублей.

- Чтобы взять автомобиль, нужно скачать приложение и зарегистрироваться. Для регистрации нужны фото документов (паспорта и прав), а также банковская карта для оплаты услуг, - говорят в компании.

Когда вы зарегистрировались и забронировали автомобиль, у вас есть 20 бесплатных минут, чтобы до него добраться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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