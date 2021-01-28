Воронежский троллей начали строить без федеральных денег

Визуализация проекта

В Воронеже начали строительство троллея над водохранилищем, проект которого выиграл в ноябре 2020-го федеральный грант (общий объем планируемых инвестиций около 6 млн рублей, 3 млн рублей из которых предполагается получить из федбюджета). Возведение объекта начали на средства местных инвесторов, поскольку федеральные средства еще не поступили, сообщил инициатор проекта Сергей Слабунов в соцсетях.

- Эпопея с выигранным грантом у нас продолжается два месяца. Его должны были перечислить в начале декабря, потом «точно до 15-го», потом «точно до конца 2020 года». Теперь просто ничего не говорят и не отвечают, - отметил Сергей Слабунов на личной странице в Facebook. - Сезон начнется в мае, поэтому мы в любом случае запускаемся. С ними или без…

Слабунов попросил воронежцев предложить названия троллею. В комментариях появились первые варианты, ироничные - «Воронежкая надземка», «Тяни-толкай».

Напомним, троллей-спуск по технологии зиплайн планируется с крыши высотного ресторана правого берега на прогулочную зону Чернавской дамбы. Технически это спуск за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот в 30 метров. Сам маршрут составляет 410 метров. Первоначально планировалось, что троллей откроют в мае 2021-го.