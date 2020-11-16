Над воронежским водохранилищем появится троллей-спуск, а в Белом колодце - эко-тропа

В Белом колодце появится оборудованная тропа для прогулок в меловых горах и оригинальный парк лабиринтов из природных материалов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два воронежских туристических проекта получили гранты. Субсидии из федерального бюджета выделят на троллей-спуск над водохранилищем и эко-тропу в меловых горах в Белом колодце. Проекты получат финансирование на паритетных началах: по 3 млн из федерального бюджета, такую же сумму вложат инициаторы идей.

Троллей-спуск по технологии зиплайн планируется с крыши ресторана на Чернавскую дамбу. Технически это спуск за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот. Сам маршрут составляет 410 метров с перепадом высоты в 30 метров. Финишная точка — прогулочная зона на дамбе моста. Подобные проекты есть в Москве (от Воробьевых гор до Лужников) и в сочинском «Скайпарке» над Ахштырским ущельем.

- Троллей - это мечта, которую я пестую уже много лет. Некоторое время назад я заказал проектирование и просчет троллея. Искал и нашел место. Презентовал проект властям. Общался с со-инвесторами. Грант запустит строительство проекта, который уже давно существует в реальных планах, - отметил инициатор идеи Сергей Слабунов.

Федеральную поддержку получит и новый туристический проект в Белом колодце. В 2021-м году там появится оборудованная тропа для прогулок в меловых горах и оригинальный парк лабиринтов из природных материалов.