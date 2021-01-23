После новогодних праздников в Воронеже переработали более полутора тысяч елок

Техника в действии Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже измельченная в щепу древесина будет использована при благоустройстве, например, для засыпки открытого грунта. Напомним, в 2020 году по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина была приобретена мощная дробильная машина «Торнадо М400». Этой зимой технику начали применять для решения ежегодной проблемы - переработки сотен елей и сосен, которые оказываются на контейнерных площадках.

Работы идут во всех районах города: уже вывезено для превращения в щепу больше полутора тысяч деревьев. Больше всего - почти 500 елей и сосен - из Коминтерновского района. Еще по 400 деревьев - из Железнодорожного и Левобережного.

Деревья собирают по всему городу Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Очень жалко, что елки после праздников просто отправляются на свалку. Было бы очень неплохо, если бы смогли переработать хотя бы часть деревьев в щепу. Мы понимаем, что люди сами не повезут массово высохшие и осыпающиеся деревья к каким-то местам централизованного сбора, а понесут их на ближайшие контейнерные площадки. Поэтому предлагаю управам районов взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы после Нового года по их сигналу и по мере накопления елок сделать несколько рейсов, собрать их и переработать, - ранее отмечал мэр Вадим Кстенин.

В декабре обслуживающие организации разместили объявления о сборе хвойных деревьев. По мере накопления древесины, управляющая компания информирует управу, та выделяет с комбината благоустройства своего района технику и людей для погрузки, в дальнейшем деревья перевозят на полигон, где и производится их утилизация.

Также были собраны ели и сосны, оставшиеся в городе после завершения работы елочных базаров. Но такие случаи были единичны. На переработку отправились и хвойные деревья, использовавшиеся в праздничном оформлении.

Момент работы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Мы сможем использовать получившийся материал по нескольким направлениям. Первое - как удобрение для вновь посаженных зеленых насаждений в весенне-летней период, второе - как утеплитель для тех же новых деревьев и кустарников, третье - в декоративных целях, - рассказал начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территорий автодорог управы Советского района Александр Фролов.

Как правило, основной объем выброшенных елок приходится на время сразу после Старого Нового года. Массово деревья продолжат выбрасывать еще в течение двух недель, а далее - только в единичных случаях. В управах районов сообщают, что работы будут продолжаться, пока на контейнерных площадках будут скапливаться существенные объемы праздничных деревьев.