В Воронеже станет меньше грязи и пыли: открытый грунт в городе будут засыпать щепой

Щепа, засыпанная на приствольном пространстве молодых саженцев, задерживает влагу, не давая ей испаряться, а зимой служит утеплителем Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже в ближайшее время должно стать меньше пыли. Открытый грунт, который является одним из ее источников, теперь будут активно засыпать щепой. Для этого муниципалитет закупил новую технику для переработки древесины – измельчитель «Торнадо М400». Он дробит деревья средних диаметров на частицы.

Вторая жизнь деревьев

Раньше порубочные остатки утилизировали на полигонах ТБО. Теперь же щепу, например, от отживших сухих деревьев комбинаты смогут использовать для благоустройства улиц и общественных пространств.

Щепа, засыпанная на приствольном пространстве молодых саженцев, задерживает влагу, не давая ей испаряться, а зимой служит утеплителем. Впоследствии она становится естественным удобрением. Да и скрывает ту самую грязь, что мы так не любим видеть на улицах.

Измельчитель «Торнадо М400». Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Зимой мы, наконец, сможем начать решать проблему новогодних елок, которые массово выбрасывают после праздников горожане. Там, где складирование деревьев будет в зоне нашей ответственности, будем их вывозить и перерабатывать, - подчеркнул глава города Вадим Кстенин.

По поручению мэра профильные структуры изучают предложения по спецтехнике для пересадки взрослых деревьев. Муниципалитет планирует приобрести такую машину в ближайшее время. Это позволит спасать взрослые деревья, которые, например, оказались в зоне тех или иных работ.

измельчитель «Торнадо М400». Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Нет зависимости от подрядчиков

Сегодня за содержание дорог Воронежа и их восстановление в случае аварийных ситуаций, а также за обслуживание сетей ливневой канализации отвечает городская дорожная служба.

В прошлом ту же «ливневку» дважды в год чистила подрядная организация. Теперь же муниципалитет от нее не зависит и может своими силами в любое время проводить работы. В распоряжении городской службы есть и илососы, и каналопромывочные машины. К слову, сегодня протяженность муниципальной ливневой канализации - около 210 км.

Вместе с тем количество работников ручной уборки также выросло - с 380 человек до 520 Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Специалисты городская дорожной службы также оснащены кохерами, которые разогревают зимой литой асфальт и помогают устранять локальные дефекты. Жидкий и очень горячий асфальт даже при отрицательных температурах выпаривает воду из выбоин - так что образуется ровная поверхность.

Зима близко

Комбинаты благоустройства Воронежа готовятся к снежному периоду года: пополняют запасы пескосоляной смеси и переоборудуют часть летней техники.

Только в прошлом году было закуплено более 130 единиц спецтехники и различного навесного оборудования Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Три года назад в собственности города было порядка 200 единиц техники для содержания дорог, в том числе зимой. Практически весь парк был устаревшим: машины час работали и три дня потом стояли на ремонте. Поэтому результаты уборки, особенно зимой, не удовлетворяли ни нас, ни горожан. Теперь мы имеем почти 350 единиц спецтехники, все в хорошем состоянии, все выходят на линию, - отмечает мэр Вадим Кстенин.

Трактора и малые погрузчики, фронтальные погрузчики, грейдеры, снегопогрузчики, комбинированные дорожные машины - все это позволяют специалистам комбинатов убирать снег с дорог, тротуаров, с пространств возле памятников. Раньше многое приходилось делать вручную - это было медленно и не столь эффективно.

Сегодня за содержание дорог Воронежа и их восстановление в случае аварийных ситуаций, а также за обслуживание сетей ливневой канализации отвечает городская дорожная служба Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Только в прошлом году было закуплено более 130 единиц спецтехники и различного навесного оборудования. Вместе с тем количество работников ручной уборки также выросло - с 380 человек до 520.

Но главное - удалось расписать все маршруты уборки и закрепить ответственных. Теперь каждая управа понимает алгоритмы борьбы с наледью и снегом не только на дорогах, но и на тротуарах.