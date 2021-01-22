Под Воронежем оштрафовали директора дома престарелых за вспышку коронавируса

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд оштрафовал директора БУ ВО «Ольховатский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Воронежской области за вспышку коронавируса. Глава учреждения должен заплатить в госказну 25 тысяч рублей. Об этом рассказали в Россошанском райсуде 22 января.

Инфекцию обнаружили у 15 сотрудников и постояльцев учреждения в декабре 2020 года. После этого санврачи провели проверку, в ходе которой выявили нарушения. В отношении директора Дома-интерната было возбуждено административное дело по ст. 6.3 ч.2 КоАП. Его обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Это не единственный случай, когда в области фиксировали вспышки заболевания в домах престарелых. Так, ранее аналогичное решение вынес Новоусманский райсуд за 10 заболевших в местном учреждении. А в Пригородном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калачеевском районе зарегистрировали сразу 105 случаев ковида.