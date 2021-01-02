В Новоусманском районном суде вынесли решение по поводу административного дела директора местного дома-интерната для престарелых и инвалидов. В заведении произошла вспышка коронавируса - заразились, как минимум, десять человек.Проверка показала, что в доме-интернате больных не помещали в специальный изолятор при появлении признаков коронавируса, в частности, повышения температуры. Даже после того, как обнаружили первых зараженных COVID-19, не провели тесты среди жителей этого заведения (понятно, что все они старше 65 лет и входят в зону риска). Также плохо соблюдались правила дезинфекции в столовой дома-интерната.В суде директор на словах раскаялся и заявил, что в учреждении, которым он руководит, все недостатки исправили. Ему посчитали возможным назначить наказание меньше нижнего предела, предусматривающего штраф для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей. В результате руководитель заплатит лишь 25 тысяч.