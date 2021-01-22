Реставрацию Дома Гарденина в Воронеже проконтролируют историки и эксперты

Так сегодня выглядит исторический дом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже приняли решение о создании рабочей группы, специалисты которой возьмут на контроль реставрацию объекта культурного наследия Дома Гарденина. Соответствующее распоряжение подписал мэр Вадим Кстенин. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 22 января.

Основная задача, которая стоит перед членами группы – координировать реставрационные и противоаварийные работы в здании, которое находится по адресу: переулок Фабричный, 12.

В состав рабочей группы, возглавляемой градоначальником, вошли представители историко-культурного и экспертного сообщества города, а также специалисты профильных ведомств.

В мэрии пояснили, что технически в здании есть возможность создать полноценный выставочный комплекс. В перспективе помещения будут пригодны для хранения там экспонатов. В декабре 2020 года в горадминистрации прошло совещание, на котором обсуждался вопрос размещения музея в здании. Впрочем, это не окончательный вариант. Его даже планировали предоставить в пользование некоему частнику с целью сохранения и поддержания его в надлежащем состоянии.

В ближайшее время начнется подготовка документов для проектирования реставрации Дома Гарденина. Параллельно рабочие благоустроят близлежащую территорию и сделают подъезды к дому. Зданию планируют вернуть герметичность и вновь подключить его к сетям.

Напомним, Дом Гарденина – одно из старейших зданий в городе, до 2015 года было жилым. Затем его расселили. В соответствии с действующим законодательством квартиры перешли в муниципальную собственность, но сам объект находился в реестре имущества Российской Федерации. Лишь в 2020 году он был исключен из федерального реестра и передан в собственность муниципалитета.