В Воронеже задумались над размещением музея в Доме Гарденина

Так сегодня выглядит Дом Гарденина Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина» (переулок Фабричный,12) обсудили в облправительстве 7 декабря. На первом этапе планируется проработка технического задания. Затем через конкурсные процедуры начнутся поиски подрядчика.

Прорабатывается несколько вариантов, что можно организовать в пустующем с 2015 года здании. Объект в 2020 году удалось исключить из федерального реестра и передать в ведение городской администрации. Теперь его можно реставрировать и найти ему применения. Одна из концепций – организация здесь музея. В этом случае, как рассказали эксперты на совещании, возможна организация выставочного пространства: перегородки можно демонтировать, так как они не являются объектом охраны.

Другой вариант – предоставление здания в пользование с целью сохранения и поддержания его в надлежащем состоянии.

Напомним, знаменитый памятник истории – Дом Гарденина – считается одним из первых каменных зданий, возведенных в Воронеже. Он был построен купцом Потапом Гардениным. Здание начали эксплуатировать в первой половине XVIII века. В XIX-начале XX веков дом использовали в качестве больничного корпуса, воспитательного дома, богадельни и даже дома инвалидов. Потом это был просто жилой дом.

Зданием в последнее время кто только не интересовался. Даже Захар Прилепин, не раз бывавший в Воронеже.