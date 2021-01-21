В Воронежской области планируют прививать от коронавируса по восемь тысяч человек ежедневно

Потребуется два укола в плечо с промежутком в 21 день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин на заседании оперштаба 21 января рассказал о темпах вакцинация населения от коронавируса.

По его словам, партия из 40 692 комплектов доз вакцины уже поступила в Воронежскую область. В регионе работает 51 пункт вакцинации и 73 прививочных кабинета. В начале следующей недели планируется прививать 4 380 человек в день. К 1 февраля количество пунктов увеличат до 123, а прививочных кабинетов до 145. Это позволит вакцинировать около 8 300 пациентов ежедневно.

Отметим, что к 21 января от COVID-19 привились уже 4 375 воронежцев, из которых двукратно - 2 157. Пройти вакцинацию может любой человек старше 18 лет, зарегистрированный в Воронежской области и не имеющий противопоказаний. К таковым относятся: гиперчувствительность к компонентам вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, многие хронические болезни. Не проводится иммунизация во время беременности и в период грудного вскармливания. Людям старшего возраста прививаться можно. Исследования подтвердили безопасность вакцины для пациентов старше 60 лет.

Вакцинирование проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент, после которого уже начинается выработка антител. Максимальная эффективность обеспечивается после введения второго компонента. Это происходит через 21 день. Укол делают в плечо.

Прививки бесплатны. Для иммунизации достаточно паспорта и полиса ОМС. Записаться можно через портал госуслуг или в своей поликлинике. По мере поступления вакцины медики будут формировать списки и приглашать пациентов.