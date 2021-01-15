В Воронежской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения после новогодних праздников. Ранее прививка была доступна только медикам и соцработникам, теперь список «счастливчиков» расширился, однако далеко не все желающие смогут пройти иммунизацию. Так кому же положена вакцинация? Ка записаться на процедуру? И какие противопоказания существуют? Отвечаем на самые распространенные вопросы о прививках от COVID-19.СКОЛЬКО ВАКЦИНЫ В РЕГИОНЕ?5 и 6 января в Воронежскую область поступило 2100 доз вакцины «Спутник V» («ГАМ-КОВИД-ВАК»). С учетом осенних партий в регион пришло 4642 дозы препарата от коронавируса. Медики привили 2665 человек, 644 из них получили уже оба компонента и завершили иммунизацию (препарат вводят в два этапа с перерывом в три недели).В первом квартале 2021-го область рассчитывает получить в общей сложности 94 700 доз. Они прибудут несколькими партиями.КОГО БУДУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ?Как поясняют в облздраве, вакцины не хватит на всех желающих, поэтому будут формироваться списки и очереди. Медики планируют иммунизировать порядка 60% населения из групп риска, а это около 700 тысяч воронежцев.В первую очередь прививку смогут сделать медработники, сотрудники образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также люди с хроническими заболеваниями.Ко второму уровню приоритетности относятся работники транспорта и энергетики, правоохранительных органов, таможни, вахтовики, волонтеры, военные, работники сферы услуг.Затем в рекомендациях Минздрава значатся государственные и муниципальные служащие, студенты и призывники.Также к группам риска отнесли людей старше 60 лет.Воронежцы, которые не входят в указанные категории, тоже могут оставить заявку на иммунизацию. Их удовлетворят, если в регионе останется вакцина.КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?В течение января на портале госуслуг должен появиться специальный сервис, через который можно будет оставить заявку на прививку от COVID-19. После чего медики смогут формировать графики и приглашать пациентов на иммунизацию.До момента открытия электронного сервиса записаться на процедуру можно в поликлинике по месту жительства. Для этого потребуется консультация с терапевтом, который определит отсутствие противопоказаний. Затем пациента также внесут в список.Отметим, что для записи потребуется только паспорт и полис ОМС.КОМУ ПРИВИВКА ПРОТИВОПОКАЗАНА?Медики отмечают, что не всем можно проходить вакцинацию. Среди противопоказаний: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (прививку делают через три-четыре недели после выздоровления или ремиссии), при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – вакцинируют после нормализации температуры. Беременно и период вскармливания - противопоказание, а также возраст до 18 лет.Если после введения первого компонента произошли осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов С и др.), иммунизацию прекратят: второй компонент вводить не будут.С осторожностью можно делать прививки людям при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функций эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.В день проведения иммунизации пациента должен осмотреть врач (общий осмотр и измерение температуры). Если у медика возникнут какие-либо сомнения, вакцинацию могут отменить.ГДЕ МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?В области открыли 49 пунктов для вакцинации: 47 - в государственных медорганизациях и два - в ведомственных (МСЧ-33 и РЖД). Полный список прививочных кабинетов региона – по ссылке.Ожидается, что можно будет привиться вне очереди в частных медцентрах за собственный счет, для этого учреждениям нужно получить специальную лицензию. Однако в Воронеже такие услуги пока не предоставляют.У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?Список телефонов горячих линий медицинских организаций, по которым можно проконсультироваться о COVID-19 и уточнить информацию о записи на прививку, доступен здесь.В департаменте здравоохранения предполагают, что возникнут ситуации, когда работник колл-центра по какой-либо причине не сможет записать гражданина или дать пояснения. Специалисты ведомства просят сообщать о подобных ситуациях на его официальной странице ВКонтакте, а также по телефону горячей линии +7 (473) 212-64-42, чтобы оперативно корректировать работу колл-центров медорганизаций.КСТАТИА что происходит в других регионах Черноземья?В Белгородской области защитились от COVID-19 вакциной «Спутник V» 734 человека. До 20 января в регион должно поступить 22 290 доз. Почти пять тысяч жителей региона изъявили желание привиться от коронавируса. Но пройти процедуру они смогут только после того, как врач даст добро. В медорганизациях для этого выделят дополнительное время: с 17.00 до 18.00.Вакцинация от коронавируса в Липецкой области началась 15 декабря, тогда в регион привезли 800 доз вакцины. После нового года поступила очередная партия. Сейчас прививку сделали 842 человека, 309 которых – повторно.Курская область уже получила от федерального центра 2042 дозы «Спутник V». А массовая вакцинация населения начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. В регионе пока организовали девять прививочных кабинетов: это взрослые поликлиники Курска, областной кожвендиспансер и больница Железногорска.В Тамбовской области сделали прививки 842 человека, большая часть которых медицинские и социальные работники. Еще одна партия вакцины – 800 доз – поступила в регион в наступившем году. Для массовой иммунизации в область собираются доставить 39 тысяч доз вакцины. Крайний срок ее прибытия - конец февраля.В Орловскую область до Нового года поступило 1300 доз вакцины. Сейчас из них осталось 600, но в ближайшие дни израсходуют и их. Список желающих пройти иммунизацию уже составлен. Пока в регионе действуют семь прививочных пунктов, на следующей неделе их станет 14. До 1 марта область ждет поставку 33 000 доз вакцины.