В Воронежской области вакцинировались от коронавируса уже более 4 тысяч человек

К 21 января от COVID-19 привились уже 4 375 воронежцев, из которых двукратно - 2 157. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Ранее мы писали, что к 18 января вакцинировались 3 464 жителей региона. То есть за три дня прививки сделали еще 911 человек

- С оптимизмом наблюдаем постепенный рост доверия населения к первой в мире, российской, вакцине от коронавируса. Сейчас идет мобилизация всех ресурсов нашего здравоохранения, ведь число желающих привиться будет расти. Очевидно, что вакцинация - ключ к победе над пандемией и, соответственно, возвращению воронежцам спокойной, «доковидной» жизни. Мы приложим все усилия, чтобы этот момент наступил как можно быстрее, - прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Напомним, в Воронежской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Ранее департамент здравоохранения Воронежской области также дал пояснения по вопросам вакцинации от коронавируса.