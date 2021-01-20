В первый месяц нового года безработица в Воронежской области снизилась до 2,7 %

В организациях региона 17 865 вакантных рабочих мест Фото: Ирина ШАБАНОВА

По состоянию на 20 января в Воронежской области существенно снизилось число безработных граждан. За последние 4 месяца, с октября 2020 года, в регионе трудоустроились почти 20 тысяч человек. На учете в центрах занятости сейчас состоят 31 767 воронежцев. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости.

Ранее в ведомстве поясняли, что уровень безработицы к концу 2020 года уверенно шел на снижение. И с 4,3% в октябре упал до 2,7%.

В данный момент работодатели сообщают о наличии 17 865 вакантных рабочих мест. Численность незанятых граждан, претендующих на одну вакансию составляет 2,1 единицы.