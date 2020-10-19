Безработных в Воронежской области больше, чем вакансий

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области по данным на 16 октября снизилось количество вакансий. Сейчас зарегистрировано 23045 вакантных рабочих мест. При этом в качестве безработных сейчас числятся 50 884 человека. Данные опубликовал региональный департамент труда и занятости населения.

Там уточнили, что уровень регистрируемой безработицы сейчас в регионе – 4,3 %. На одну вакансию претендуют как минимум два человека.

С наступлением осени ситуация на рынке труда в регионе стала ухудшаться. Так, по данным Воронежстата в августе количество официально признанных безработных было 48 202 человека. За месяц заявления в отделы занятости подали еще 3 тысячи человек. Сейчас статус безработных имеют более 50 тысяч человек.

Напомним, в Воронежской области губернатор ввел дополнительные ограничения с 12 октября. Работодателям было рекомендовано перевести максимальное количество работников на дистанционку, если это не нарушает функционирования организации. Также на удаленную работу необходимо было отправить сотрудников старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Большой удар снова испытал малый бизнес. В Воронежской области запретили проводить выставки и ярмарки и ввели новые требования для кафе и ресторанов.