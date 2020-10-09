Новые ограничения по коронавирусу в Воронежской области: запретили выставки и банкеты, закрыли караоке и танцплощадки

Выставки отменили Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу. Глава региона Александр Гусев подписал указ об этом 9 октября. Напомним, с каждым днем идет рост числа заболевших (за последние сутки еще один пациент умер, а ковид диагностировали еще у 195 человек).

Итак, к прежним добавились еще ограничения, направленные на снижение массовости в общественных местах.

Снова запретили проводить выставки и ярмарки.

В торговых центрах и магазинах руководство обязали контролировать не только, чтобы все посетители и сотрудники были в масках, но и чтобы на площади 4 кв. м не скапливалось более одного человека.

Новые требования ввели для кафе и ресторанов: заполняемость должна быть не более 50 % - начиная уже с четырехместного стола. Сохраняется требование о расстановке столов на расстоянии не менее 1,5 метра. Закрываются детские комнаты, танцплощадки, караоке. С 12 октября запрещено проведение массовых торжеств, банкетов, корпоративов.

Еще с 12 октября рекомендуется перевести максимальное количество работников на дистанционку, если это не нарушает функционирование организации. Касается всех: предприятий, организаций, предпринимателей.

Все работодатели должны отправить на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, - если это не нарушает работу.

Напоминаем, приехавшим в Воронежскую область необходимо в течение трех дней пройти тест на СOVID-19 и находиться на изоляции до получения отрицательного результата.

В общественных местах (маршрутках и такси, на остановках, в госучреждениях и магазинах, аптеках) все обязаны носить маски!