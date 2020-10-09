Коронавирус в Воронеже: к 9 октября число умерших достигло 226 человек, заразились еще 195

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую сводку по заболеваемости. Она неутешительная. За сутки от осложнений ковида умер еще один пациент. Таким образом, к 9 октября общее количество летальных случаев достигло 226.

Коронавирус методом ПЦР+ (мазок изо рта и носа) диагностировали еще у 195 человек. С начала пандемии ковид обнаружили анализами у 19654 жителей Воронежской области. На самом деле их больше: у многих клиническим путем ставя диагноз коронавирус - методом КТ, если на снимке характерный для коронавируса рисунок "матовое стекло".

По данным регионального оперштаба, за сутки выздоровели 183 пациента.