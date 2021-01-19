Во вторник, 19 января, глава Рамонского района Николай Фролов рассказал о планах на 2021 год в ходе рабочей встречи с губернатором Александром Гусевым. Он напомнил, что завершается строительство детсада на 150 мест в селе Новоживотинное. Появятся еще три новых образовательных учреждения. В селе Ямное – детсад на 220 мест, а в Чертовицах школа-детсад, рассчитанная на 220 старших учеников и 70 дошкольников.Кроме того, в районе продолжают строить птицефабрику, завод по сборке и производству сельскохозяйственной техники, вторую очередь цеха по производству фритюрного масла. Губернатор одобрил все эти планы.Напомним, в конце 2019 года на Николая Фролова было совершено покушение – сработало взрывное устройство, прикрепленное к его машине. Ранение было легким. После недолгого лечения Фролов вернулся на работу.