К 18 января против COVID-19 вакцинировано уже 3 464 воронежца, в том числе двукратно - 1 686 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. В начале января говорилось о партии в 2100 вакцин.Ожидается продолжение поставок вакцины в Воронежскую область. Пока наш регион получил от федерального центра порядка 38 тысяч комплектов прививки от коронавируса.Активно разворачиваются дополнительные пункты вакцинации и готовится к запуску сервис записи на прививку с помощью сервиса «Госуслуги». Список прививочных кабинетов в медорганизациях Воронежской области можно посмотреть здесьНапомним, в Воронежской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Ранее департамент здравоохранения Воронежской области также дал пояснения по вопросам вакцинации от коронавируса.