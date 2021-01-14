Стало известно, как был наказан один из водителей, припарковавший машину вплотную к памятнику погибшим детям на улице Театральной, 34. Оказалось, что практически никак.- Фото, сделанное не автоматическим средством фиксации, по закону не является основанием для вынесения решения о штрафе, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа. – Однако одного из водителей, парковавшегося в непосредственной близости от памятника, нашли. С ним провели разъяснительную работу. Не исключено, что он даже не знал, что это за памятник. Мужчина обещал, что подобная парковка больше не повторится. Старшая по дому, ближайшему к памятнику, пообещала сообщать, если случаи стоянки машин у мемориального камня продолжатся. Тогда будет возможность поймать водителей, так сказать, с поличным.Напомним, в конце декабря 2020 года шокирующее фото автомобиля, едва не наезжающего на памятник, разместили в паблике «Типичный Воронеж». Причем были и другие машины, которые парковали очень близко от мемориального камня. На днях появилось фото еще одного похожего нарушения прежде всего моральных норм. Однако в мэрии сообщили, что либо снимок был старый – конца декабря, либо просто водитель уехал раньше, чем специалисты управы пришли на место предполагаемой хамской парковки.В городской администрации не исключают, что, если случаи такой кощунственной стоянки продолжатся, мемориальный камень придется обнести более капитальным ограждением.Памятник установили на месте гибели детей во время войны в 1992 году. 13 июня 1942 года для ребят хотели устроить праздник на этом месте на нынешней улице Театральной. Тогда там располагался сад Пионеров. Внезапно налетел фашистский самолет и провел варварскую бомбежку. Во время нее погибли более 300 детей.