Шокирующие снимки с улицы Театральной, 34 разместили в паблике \\"Типичный Воронеж\\". Анонимный автор возмущается тем, что \\"водители, зажавшие 40 рублей за парковку на улицах в центре города, паркуются на тротуаре и газоне\\" возле памятника погибшим детям. При этом отмечает, что один из водителей вообще почти наехал на мемориальный постамент.Памятник установлен на месте сада Пионеров, который был в Воронеже до Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года во время варварской бомбежки там погибли более 300 детей. Рассказывают, что Воронеж стал одним из немногим городов, в котором во время частичной оккупации фашистскими войсками не было ни одного предателя, пошедшего на службу к захватчикам, в том числе из-за ненависти, вызванной убийством беззащитных ребятишек. Три года назад \\"КП-Воронеж\\" публиковала материал, где один из воронежцев, тогда бывший ребенком, вспоминает о том страшном дне, когда он с братом чуть не погиб.Надеемся, что в ГИБДД обратят внимание на водителей-хамов и примерно накажут.