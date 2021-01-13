Вспышку коронавируса зарегистрировали в Пригородном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калачеевском районе Воронежской области. Как рассказали «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора, болезнь диагностировали у 105 человек. Среди них 38 сотрудников и 67 пациентов. Два человека из числа персонала госпитализированы с клиническими проявлениями в виде ОРВИ. Остальные лечатся на дому, либо изолированы под наблюдение врачей.- В большинстве случаев болезнь протекает в бессимптомной форме, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по области. – Таких 82 случая. У них наличие вируса выявили только при лабораторном исследовании.Причины вспышки и путь заражения выясняют эпидемиологи в ходе эпидрасследования.Напомним, в конце декабря 15 случаев коронавируса выявили в Ольховатском доме престарелых.