В интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области выявили вспышку коронавируса

Напомним, воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых перешли на полную изоляцию с апреля 2020 года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Во время очередного тестирования на COVID-19 заболевание подтвердилось у 5 сотрудников Ольховатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как отметили в департаменте социальной защиты Воронежской области, эти работники заходили в смену с отрицательным результатом. Всего же коронавирусом в учреждении заразились 15 человек.

Напомним, воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых перешли на полную изоляцию с апреля 2020 года. Всего в них проживают около 4,5 тысяч человек и работают порядка 4 тысяч сотрудников. Действовать данное ограничение будет до особого распоряжения.

Перед работой каждая смена сотрудников проходит тестирование на COVID-19. И только после отрицательного результата заходит в социальное учреждение. С 3 декабря проверки были усилены: дополнительно сотрудников начали тестировать на 4 и 10 день изоляции. Это необходимо, так как ранее человек мог находиться в инкубационном периоде. Такая повторная проверка и помогла выявить заболевших сотрудников в Ольховатском районе.

- Для локализации заболевания в учреждении данные сотрудники были выведены из режима изоляции. Была проведена собственными силами дезинфекция учреждения после вывода заболевших сотрудников, - сообщили в департаменте социальной защиты Воронежской области.11 декабря дезинфекцию провели уже сотрудники Роспотребнадзора.

В Ольховатскую районную больницу госпитализировали 9 заразившихся коронавирусом жильцов социального учреждения. Их состояние -удовлетворительное.

Сейчас Ольховатский дом-интернат для престарелых и инвалидов разделен на «грязную» и «чистую» зоны. Жильцов ежедневно осматривают врачи местной больницы. В случае ухудшения здоровья кого-либо - его готовы госпитализировать в районную больницу.

- Получатели социальных услуг и сотрудники учреждений обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Организовано бесплатное питание сотрудников за счет средств регионального бюджета. Ситуация по предотвращению заболеваемости коронавирусной инфекцией учреждении находится на постоянном контроле, - подчеркнули в департаменте социальной защиты Воронежской области.

Что касается ситуации в целом по региону, 17 декабря стало известно о 389 новых зараженных жителях Воронежской области. Всего заболели уже 40 779 наших земляков.