В Воронежской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В регионе организовали 49 прививочных пунктов - в 47 государственных медорганизациях и двух ведомственных - МСЧ-33 и РЖД.Напомним, в начале января в регион поступило 2100 вакцин, в течение первого квартала в общей сложности в нашу область привезут 94 700 доз. Записаться на прививку можно уже сейчас - в поликлиниках по месту жительства уже начали составлять графики. В дальнейшем записаться можно будет на специальном сервисе на портале госуслуг.Список прививочных кабинетов в медорганизациях Воронежской области здесь