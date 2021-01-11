Воронежским поклонникам масштабных исторических реконструкций придется в январе 2021 года сидеть на голодном пайке – традиционная «Битва за Воронеж» не состоится. Об этом сообщили в военно-патриотическом клубе «Набат». Оказалось, что были мысли провести реконструкцию без зрителей или вообще в онлайн-режиме. Однако даже на оба эти вроде бы учитывающие «ковидную» ситуацию предложения в мэрии «добро» не дали.Напомним, реконструкция традиционно проходила в районе Воронежского водохранилища. В ней были задействованы воссозданные реактивная установка «Катюша», бронеавтомобили, танки и пушки времен Великой Отечественной войны. Она воссоздает события военной операции «Малый Сатурн» и освобождение Воронежа, проходившие зимой 1942-1943 годов. За это время были разгромлены 26 германских дивизий, 2-я венгерская и 8-я итальянская армии, румынские части. В сражениях погибли около 400 тысяч советских воинов и около 320 тысяч солдат и офицеров фашистских полчищ. Историки считают, что эта победа помогла оттянуть войска вермахта и его союзников, которые планировали использовать в Сталинградской битве.