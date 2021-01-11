В воскресенье, 10 января, около 15.00 на 155 километре дороги Воронеж – Луганск в Каменском районе случилась авария.По данным ГИБДД, 49-летняя жительница Россоши, управлявшая «Рено Дастер», потеряв контроль над машиной, съехала на обочину. Иномарка в результате опрокинулась. Пассажир «Рено», 13-летний школьник из Россоши получил травмы. Его отвезли в больницу.Напомним, 10 января серьезная авария случилась на площади Заставы. Там столкнулись «Лендровер» и скорая. Пострадали двое: водитель «неотложки» и ехавшая с ним 25-летняя женщина.Всего 10 января случилось 46 аварий. Из них 32 – в Воронеже, 11 – в районах области, 3 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек.