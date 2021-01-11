В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, случившейся утром в воскресенье, 10 января, на Площади Заставы. Напомним, там столкнулись «Лендровер» и скорая. «Неотложку» увезли на эвакуаторе. А у «Лендровера» в результате аварии был разбит капот.Оказалось, что ДТП случилось в 7.10. По предварительным данным, 53-летний водитель скорой (машины марки «Форд Транзит) ехал со стороны Московского проспекта в направлении Кольцовской на красный свет с включенными спецсигналами. В это время со стороны Среднемосковской в сторону Донбасской на зеленый свет двигался «Лендровер Рендж Ровер Спорт», которым управляла 44-летняя жительница Воронежа. Машины столкнулись. После этого «скорую» отбросило на «Ладу-Весту». Отечественная машина ехала со стороны Донбасской в направлении Среднемосковской на зеленый свет.44-летний водитель «Лады», как и его ровесница в «Лендровере», серьезных травм не получил. А вот шофера скорой и ехавшую с ним 25-летнюю женщину отвезли в больницу.Кто прав, кто виноват в этой аварии, еще предстоит определить.