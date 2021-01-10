Прославившаяся на весь свет своей страшной брутальностью фигура нововоронежской Аленки продолжает завоевывать новых поклонников. На днях одиозная скульптура вдохновила московского художника Дмитрия Брылина, который специализируется на фигурках известных персонажей из гипса (в его коллекции фигурки Тамби, Детков, Моргенштерна и персонажей Лапенко).Скульптор слепил из пластичной массы и «окрасивил» Аленку, наглядно показав, что красота - в глазах смотрящего! Мастер всего лишь раскрасил фигурку в естественные тона в русско-народном стиле.- Если бы не акцентировали черным глаза и носогубную часть, она не такая уж и страшная! Если бы ее так не затонировали, я бы сказал, она милая. Но если бы она была сделана стандартно, не произвела бы такого фурора! – отметил Дмитрий на видео в своем аккаунте во ВКонтакте.Напомним, скульптуру основательнице села Новая Аленовка установили в парке Нововоронежа 18 декабря. Правда, местные жители активно возмутились «страшным» внешним видом легендарного персонажа. Фото Аленки взорвали соцсети, в интернете мгновенно появились десятки мемов. В итоге через три дня фигуру демонтировали. Сразу же появились желающие выкупить Аленку. Теперь арт-объект продадут на аукционе, на вырученные деньги сделают «нормальную» скульптуру и установят ее к 12 июня.