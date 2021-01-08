После инцидента с участием мужчины в костюме Деда Мороза, произошедшего в Борисоглебске, полиция проведет проверку. Напомним, шокирующие кадры, на которых сказочный персонаж сначала толкает на землю женщину, а потом еще раз со всего размаху бьет ее в лицо, облетели соцсети Воронежа в первых числах Нового года.Позже в полицию обратилась и сама потерпевшая, 47-летняя местная жительница. Она написала заявление с просьбой провести расследование и наказать драчуна.Теперь полицейским предстоит выяснить, что послужило причиной конфликта и какова степень вины каждого из его участников. В этом им поможет и видеозапись, сделанная очевидцами.