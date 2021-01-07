Вечером 6 января у главной новогодней елки в городе Борисоглебск Воронежской области десятки детей в один момент потеряли веру в Деда Мороза. Зимний «волшебник» в пышном наряде и с посохом в руках с размаху ударил женщину кулаком в лицо. Та моментально упала.Местные жители сняли инцидент на камеру: женщина, вероятно, была сильно пьяна и почему-то стала предъявлять претензии человеку в сказочном костюме. Она зачем-то полезла к Деду Морозу руками, и тот ее оттолкнул. Далее запись прерывается.Второе видео начинается с момента, когда женщина уже лежит на земле. После она встает, что-то произносит, и Дед Мороз уже наносит удар кулаком. Хотя вокруг гуляет много семей с детьми, в конфликт никто не вступает.- Очень часто вижу эту даму в центре в глубоком опьянении. Поступок парня не оправдываю, мог бы конечно отойти от нее в другую сторону и не ждать, когда она его ударит, - комментирует местная жительница Марина Петрыкина.- Не вижу на видео причин так толкать женщину, материться, когда рядом дети, а потом ее и с такой силой бить. Поганого клоуна в костюме Деда Мороза стоит привлечь к ответственности, - считает жительница Борисоглебска Евгения Климова.Как выяснилось, мужчина, подрабатывающий в костюме новогоднего «волшебника», и женщина - старые знакомые. Но что именно они не поделили, так и остается загадкой. Тем временем жители Борисоглебска собираются создать петицию, чтобы усилить патрулирование улиц в центре города.В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили «КП-Воронеж», что в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы Борисоглебска о причинении ей телесных повреждений. По данному факту проводится проверка. Полиция изучает данную видеозапись. Личность мужчины установлена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогодние праздники не всегда проходят мирно: например, в Новосибирске толпа посетителей несколько часов простояла на морозе в очереди в аквапарк и устроила драку с охраной.А в Челябинске в новогоднюю ночь сгорела грузовая «Газель». По камерам видно, что незадолго до пожара к машине подходил мужчина ...в костюме Деда Мороза.