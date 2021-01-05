В 2020 году специалисты Воронежского государственного университета провели работу по изучению фауны рукокрылых на территории Семилукского, Верхнехавского, Рамонского, Новоусманского районов Воронежской области и в самом областном центре.По словам специалистов, летучие мыши относятся к недостаточно изученной группе животных на территории региона. Отдельные их виды встречаются редко и даже занесены в Красную книгу России (гигантская вечерница) и Красную книгу Воронежской области (ночница Наттерера, средиземноморский нетопырь, кожан поздний).Это исследование позволит в дальнейшем принять решения, направленных на сохранение редких видов.Кстати, недавно в Воронеже обнаружили представителя несвойственного для нашего региона вида летучих мышей – серого ушана. Изучением этого феномена занялись столичные зоологи - специалисты по рукокрылым.