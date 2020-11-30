В центре Воронежа нашли ушастую летучую мышь, обитающую в Крыму и Европе

Фото предоставлено Центром охраны животных "Наша природа"

Необычную летучую мышь с огромными ушами принесли недавно в Центр охраны животных «Наша природа». Животное нашли в самом центре Воронежа. В нашей области обитает лишь один вид ушастых мышек - бурый ушан, но на него этот зверек был не похож. Изучив определители и проконсультировавшись с опытными зоологами сотрудники Центра пришли к выводу, что к ним впервые попал серый ушан - (Plecotus austriacus).

- Ближайшие находки этой летучей мышки - Крым и Южная и Западная Украина. Распространен он в Европе от Испании и Великобритании до Балкан, - рассказали зоологи. – Но у нас его раньше не встречали.

Как серый ушан попал в Воронеж? Либо его кто-то завез , либо из-за изменения климата и потепления животное расселяется севернее.

- Ведь прошлой зимой холодов практически не было, а серый ушан относится к синантропным видам, легко приспосабливающимся к жизни на новых антропогенных территориях, - рассказали в Центре. - Было бы здорово, если бы такие красивые зверьки обитали у нас в больших количествах. Посмотрите, как они прекрасны!