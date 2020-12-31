В Воронеже подвели итоги конкурса на проектирование первой очереди реконструкции Петровской набережной. Его объявили в ноябре 2020 года. Контракт достался ООО «ПГС Проект». Компания выполнит работы за 4,4 млн рублей. Это следует из конкурсной документации.На этот контракт также претендовал Виктор Свиридов. Он предложил за свои услуги меньшую цену – в 4 млн рублей.Но его заявка не прошла по совокупности критериев. Она оказалось ниже. Выполнить работы нужно до конца апреля 2021 года.Напомним, проект касается пешеходной части набережной, которая проходит от Чернавского моста до Адмиралтейской площади, а также прилегающей к ней территории. Выполнить работы требуется до конца апреля 2021 года.На благоустроенной территории для воронежцев организуют велодорожку, установят скейт- и воркаут-площадки (в районе бывших теннисных кортов). Для малышей – новую детскую площадку, где используют элементы ландшафта для красочности и создания игрового настроения. Ну а для романтичности появится зона отдыха со смотровой площадкой, а также обновят пристань.