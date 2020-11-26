В Воронеже готовятся к реконструкции первой очереди Петровской набережной

Фото с сайта воронежской мэрии

Мэрия Воронежа анонсировала открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной. Об этом сообщили в горадминистрации 26 ноября.

Проект касается пешеходной части набережной, которая проходит от Чернавского моста до Адмиралтейской площади, а также прилегающей к ней территории. Участники смогут подать заявки до 18 декабря. Контракт планируется заключить с подрядчиком уже в начале 2021-го года. Начальная максимальная цена составляет 4,4 млн рублей. У победителя будет время выполнить работы до конца апреля 2021 года.

Напомним, о старте работ на Петровской набережной ранее сообщил мэр Вадим Кстенин. Он отметил на одном из совещаний, что в Воронеже она не так востребована людьми, как этого хотелось бы и как должно было быть. Наряду с реконструкцией проспекта Революции, этот проект становится для городской администрации приоритетной задачей в благоустройстве на ближайшие годы. В будущем именно Петровская набережная должна стать местом притяжения не только для местных жителей, но и гостей Воронежа.

– Вся территория от Чернавского до ВоГРЭСовского моста, Петровский остров получат в перспективе нескольких лет новую жизнь, это огромный проект, инициированный губернатором Александром Гусевым, – пояснил градоначальник.

Уже известно, что первая очередь благоустройства будет проходить на достаточно обширной территории. Это 11,6 гектаров. Работы на ней будут проходить в несколько этапов.

– Начнем с пешеходной части набережной от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. В дальнейшем приступим к самой площади и прилегающим к ней участкам. Главное для нас здесь: создать комфортное, интересное и, что очень важно, озелененное пространство для воронежцев разных возрастов, соответствующая задача будет стоять перед проектировщиками, – подчеркнул глава Воронежа.

Рассказали в мэрии и об объектах, которые в будущем здесь появятся. На благоустроенной территории для воронежцев организуют велодорожку, установят скейт- и воркаут-площадки (в районе бывших теннисных кортов). Малышей порадует детская площадка, где используют элементы ландшафта для красочности и создания игрового настроения. Ну а для романтичности появится зона отдыха со смотровой площадкой, а также обновят пристань.

Особое внимание уделят озеленению. Например, спортивную зону дополнят разногабаритными деревьями с раскидистой листвой. Это позволит создать шумопоглощающий барьер. А в буферной зоне высадят крупномерные деревья. В свободных зонах будут радовать глаз плодовые деревья, кустарники, газоны-миксбордеры. Все территории, где появятся зеленые насаждения, будут оборудованы специальной техникой для автополива.

Что касается ограждения набережной, то его восстановят. Подпорные стенки на Адмиралтейской площади облицуют и создадут радиальную перголу. Также установят лавочки, урны, освещение.

Как отметил мэр Вадим Кстенин, опыт в работах по благоустройству у властей города есть и немалый. Если проект будет качественным, а подрядчик ответственным, то в итоге получится очень хорошее пространство.

– К сожалению, уровень проектно-изыскательской работы часто невысок, далеко не всегда мы видим достойные документы даже после прохождения госэкспертизы. Приходится в ручном режиме корректировать уже в ходе благоустройства, чтобы на выходе получилась территория, которая понравится горожанам. Это сильно осложняет, затягивает работу, – пояснил Вадим Кстенин.

Как известно, мэрия в этом году получила хороший опыт в подготовке к благоустройству главной городской улицы – Проспекта Революции. К обсуждению проекта привлекали не только экспертов, но и общественников.

– Все подходы к решению тех или иных задач, все умные идеи, внимание к деталям, которые мы увидели, будем применять в работе над этим проектом, в случае необходимости также привлечем к нему людей со свежим взглядом, – отметил Вадим Кстенин.