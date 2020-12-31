Суд приговорил инспектора ДПС Воробьевского района, который сбил пьяного водителя мопеда, к одному году ограничения свободы. Об этом рассказали в суде.Перед этим уголовное дело в отношении стража порядка переквалифицировали на нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.264 УК). Первоначальная версия была – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «а» и «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).Авария с участием пьяного ранее неоднократно судимого 42-летнего мопедиста и автомобиля ДПС, за рулем которого находился обвиняемый, произошла 29 декабря в апреле прошлого года. Тогда днем правоохранитель с напарником во время дежурства получили информацию, что на одной из улиц по Воробьевке раскатывает нетрезвый байкер. Завидев нарушителя, стражи порядка сделали страшный маневр: сначала выехали ему на встречу, а потом резко свернули на свою полосу движения. Водитель мопеда не сориентировался и тоже «увильнул» на «встречку», где и врезался в авто ГИБДД. Байкер получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.По версии следствия, инспектор явно выходил за пределы его полномочий и выехал на «встречку», не предупредив сигналом байкера.В суде на основании видеозаписи с видеорегистратора автомобиля ДПС пришли к выводу о переквалификации дела. И учли то, что инспектор имеет малолетних детей и никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год.Приговор в законную силу еще не вступил.