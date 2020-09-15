Под Воронежем сбивший водителя мопеда инспектор ДПС оказался в статусе жертвы

Водитель мобеда, получивший тяжелые травмы, сам попал под статью за оскорбление представителя власти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инспектор ДПС из Калачеевского района, сбивший пьяного водителя мопеда, теперь проходит потерпевшим по двум уголовным делам. Местный суд рассматривает помимо дела о превышении полномочий, в котором полицейский находится в качестве обвиняемого, дело об оскорблении власти. В нем инспектор фигурирует как потерпевший. Об этом сообщила пресс-служба райсуда 14 сентября.

Из обвинительного заключения по первому делу известно, что, в апреле 2019 днем инспектор ДПС дежурил со своим напарником. По сообщению от оперативного дежурного он выехал на одну из улиц села Воробьевка на поиски 42-летнего пьяного мужчины, который ездил на мопеде. Вскоре нарушитель был замечен. Чтобы остановить пьяного водителя, инспектор вывернул на встречку и столкнулся с ним. Мопедист получил многочисленные тяжкие травмы. Поскольку правоохранитель находился «при исполнении», то он попал под служебную статью о превышении полномочий (пункты «а» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание за нее до 10 лет лишения свободы.

Как стало известно, сам водитель мопеда попал под дело об оскорблении власти. Его возбудили по статье 319 УК РФ. Предположительно, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил в грубой нецензурной форме инспектора ГИБДД. Ранее мужчина уже привлекался по этой же статье.