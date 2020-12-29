Волонтеры попросили помощи в поисках 67-летнего Анатолия Сафронова. Утром во вторник, 29 декабря, мужчина вышел из Лискинской районной больницы, но дома так и не появился. До этого он в \\"загулах\\" замечен не был.Приметы Анатолия Сафронова: рост 175 сантиметров, худощавый, короткие русые волосы, серо-зеленый глаза. Был одет в черную куртку, спортивные штаны, обут в черные войлочные сапоги до колен. На голове была черная вязаная шапка.Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас пропавший пенсионер, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.Напомним, 26 декабря в Воронеже вышел из дома на улице Хользунова и пропал 25-летний Илья Зайцев.