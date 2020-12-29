Спасатели попросили помочь найти 25-летнего Илью Зайцева из Воронежа. Молодой человек пропал трое суток назад, на связь не выхолит. В последний раз его видели 26 декабря. В субботу он ушел из дома на улице Хользунова и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательной группе Лиза Алерт.В день своего исчезновения Илья был одет в черную зимнюю куртку, серые спортивные штаны, черные кроссовки.Известны также его приметы. Илья Зайцев довольно высокого роста – 185 см, среднего телосложения, у него голубые глаза и светло-русые волосы. Всех, кто видел этого молодого человека или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-995-333-13-13, 8-800-700-54-52 или 112.