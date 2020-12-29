На заседании регионального оперативного штаба приняли решение увеличить количество скорых, выезжающих к больным коронавирусом. Поликлиникам и амбулаториям пообещали выделить дополнительные автомобили.К тому же на длинных новогодних каникулах в воронежских больницах не останутся одни дежурные врачи. Планируют организовать работу полноценных медицинских бригад. За эти дни врачам, лечащим больных \\"ковидом\\", обещают платить вдвое больше, чем обычно.Организована работа оперативного дежурного департамента здравоохранения на базе областного центра медицины катастроф. С 9:00 до 18:00 ежедневно с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. ему можно будет звонить по телефонам 257-97-75, 257-97-94.В 72 медицинских организациях в новогодние праздники также будут работать специальные телефонные линии. По ним родственники смогут уточнить состояние пациента. Список можно увидеть здесьНапомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора на утро 29 декабря, за последние сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 25 человек. При этом уже несколько дней число заразившихся держится в районе от 380 до 390 (или даже чуть больше) человек.