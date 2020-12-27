В паблике \\"Мой и твой Воронеж\\" выложили видео пожара в поселке Отрадное Новоусманского района. На нем огонь уже прорвался сквозь крышу и бушует во дворе.Напомним, на улице Дорожной в субботу, 26 декабря, загорелся жилой дом 10 на 10 метров. Пламя перекинулось на находившиеся во дворе небольшие баню и сарай, они сгорели полностью. А у дома рухнула крыша. Пожарные справились с огнем в 16.46.Причину пожара пока еще выясняют. По данным регионального ГУ МЧС, на пожаре никто не погиб и не получил сильных ожогов.