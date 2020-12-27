В субботу, 26 декабря, в Коминтерновском районе на улице 60 Армии загорелась квартира в многоэтажном районе. О пожаре в МЧС сообщили в 9.44.- На место ЧП выезжали 19 наших сотрудников на пяти пожарных машинах. Пламя потушили в 9.56. Огонь повредил комнату 3х4 метра. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.А около четырех часов 26 декабря в поселке Отрадное Новоусманского района на улице Дорожной загорелся жилой дом. Огонь охватил и стоявшие рядом баню и сарай.- Звонок о пожаре был в 16.13. На месте ЧП работали 19 человек на пяти машинах. Огонь потушили в 16.46. Однако к тому моменту уже полностью сгорела крыша дома 10х10 метров, а также баня 2х6 м. и сарай 3х8 м. На пожаре никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.Причины обоих огненных ЧП еще предстоит установить.