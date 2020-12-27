В паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост с фотографией памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, где текст на нем кажется перечеркнутым крестом. Кроме того, казалось, что памятная табличка залита краской.В управе Коминтерновского района пообещали проверить, кто мог совершить это кощунство. Тем более, что это легко сделать, - рядом висит видеокамера. Однако при разбирательстве выяснили, что «осквернение» - это оптический обман.- Следов красящих веществ на памятнике не обнаружили. Вероятно, такие следы оставил иней, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.Напомним, Николай Ватутин в 1942 году командовал войсками Воронежского фронта. Он погиб в 1944 году на Украине в перестрелке с бандеровцами.Напомним, в Воронеже на днях был и реальный факт осквернения памятника погибшим 22 июня 1941 года детям. В соцсетях был размещен пост, как машины паркуются, едва не наезжая на монумент маленьким жертвам фашистской бомбежки парка Пионеров. С другой стороны, можно было бы там поставить ограждение, чтобы водители-хамы не имели возможности так парковаться.