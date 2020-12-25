В пятницу, 25 декабря, в Воронежском театре кукол собрались чиновники областного уровня, чтобы решить судьбу фасада здания. Напомним, несколько дней в городе не утихают волнения общественников по поводу начавшегося ремонта, в ходе которого подрядчик уничтожил лепной декор и намерен «зашить» фасад керамогранитом. Что, несомненно, лишит здание уникального облика и оригинальности.Как рассказали в пресс-службе правительства области, на совещании рассмотрели различные варианты воссоздания первоначального внешнего облика здания театра, в том числе с применением современных материалов.- Еще до начала работ строители и проектировщики отсканировали вид фасада здания в 3D-формате, изучили первоначальный проект 1983 года, проработали варианты использования современных материалов, - заверили в правительстве.Кроме того, в региональном департаменте архитектуры и градостроительства заявили о необходимости своевременно и разносторонне информировать горожан о ходе работ на объектах, которые создают архитектурный образ и пользуются повышенным вниманием воронежцев.На совещании решили создать рабочую группу из числа специалистов-строителей, экспертов, членов попечительского совета театра для принятия оперативных решений по всем вопросам в ходе работ. А обо всех новостях, касающихся ремонта здания воронежцы смогут узнать на сайте Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского (https://www.puppet-shut.ru/).