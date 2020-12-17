Главу воронежского села оштрафовали за незаконно выписанную себе премию

Грибановский районный суд вынес решение по делу главы одного из местных сел, которую подозревали в служебном подлоге. За незаконно выписанную премию ей придется заплатить штраф.

Ранее стало известно, что в Грибановском районе завели уголовное деле о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Его фигурантом стала глава Посевкинского сельского поселения. Как было установлено в суде, женщина в 2019 году внесла ложные сведения в решение Совета народных депутатов о назначении ей премии в размере 27 000 рублей.

Позже выяснилось, что вопрос о премировании главы села депутаты даже не рассматривали.

Как сообщили в райсуде 17 декабря, ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Уголовное дело в ее отношение прекратили.