Главу воронежского села осудят за служебный подлог

Фото из архива КП
Фото: из архива "КП"
Грибановский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о служебном подлоге, фигурантом которого стала глава Посевкинского сельского поселения. Женщина внесла ложные сведения в решение Совета народных депутатов о назначении ей премии в размере 27 000 рублей. Об этом сообщили в суде.
По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2019 года. Позже стало известно, что вопрос о премировании главы села депутаты не рассматривали. И уж тем более не принимали по нему положительного решения.
Женщина деньги получила и потратила их по своему усмотрению.
Правоохранители возбудили уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).