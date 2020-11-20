Главу воронежского села осудят за служебный подлог

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Грибановский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о служебном подлоге, фигурантом которого стала глава Посевкинского сельского поселения. Женщина внесла ложные сведения в решение Совета народных депутатов о назначении ей премии в размере 27 000 рублей. Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2019 года. Позже стало известно, что вопрос о премировании главы села депутаты не рассматривали. И уж тем более не принимали по нему положительного решения.

Женщина деньги получила и потратила их по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).