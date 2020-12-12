В Воронеже до 25 декабря на маршруты выйдут 20 низкопольных автобусов

О том, что в Воронеже некий частный перевозчик планирует закупить 20 пассажирских автобусов большой вместимости по программе льготного лизинга, стало известно еще в октябре во время выступления мэра Вадима Кстенина в ходе прямого эфира.

Теперь же известны подробности: низкопольные машины марки Volgabus закупила ГК «Автолайн». Об этом сообщил общественник Виталий Иванищев. Планируется, что эти современные автобусы выйдут на маршруты до 25 декабря. Правда, на какие именно пока не сообщается. Узнать их можно будет по бело-зеленому цвету.

ГК «Автолайн» обслуживает маршруты: 3В, 5А, 11, 25А, 34, 37А, 47, 49Б, 49М, 53С, 58В, 59А, 60Б, 60С, 64, 64А, 67А, 68Т, 68ТС, 78А, 84, 87, 88А, 90, 93, 104, 105, 125, 125А.

В автобусах предусмотрены пандус, световое табло и камеры видеонаблюдения. За каждый автобус по условиям программы лизинга перевозчику нужно будет платить порядка 140 тысяч рублей.

Напомним, в Воронеже 1 декабря вышли на линию новые пассажирские автобусы большого класса. Всего 57 единиц. Следовать они будут по маршрутам №6, №9КА и №14В. Муниципальному предприятию «Воронежпассажиртранс» согласовали по льготной программе Минтранспорта покупку 62 низкопольных автобусов. В 2021 году муниципальный перевозчик получит еще 58 новых машин.