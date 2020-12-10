В Воронеже попал на видео сумасшедший танец белого медведя в переходе у цирка

Танцы в переходе, странные танцы... Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике "Мой и твой Воронеж" появилось видео танца огромной ростовой куклы - белого медведя. Воронежцы останавливались посреди перехода, чтобы понаблюдать за сумасшедшими па гигантского мишки. Его ужимки и прыжки были уморительны. К счастью, во время этого мощного танца "медведь" никого не уронил и даже не зацепил.

Такие проявления эмоций радуют людей. В отличие, скажем, от случая, когда мужчина в Коминтерновском районе на улице Владимира Невского избил непонятно чем ему не понравившуюся рекламную надувную куклу возле одного из магазинов.