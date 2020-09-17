В Воронеже сняли на видео, как мужчина избил огромную надувную куклу

Начало избиения куклы. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео «осеннего обострения» у прохожего. Мужчина, шедший 16 сентября по улице Владимира Невского, недалеко от остановки «Храм» ни с того, ни с сего набросился на большую ростовую куклу, стоявшую у одного из магазинов. Он стал бить ее с остервенением, как злейшего врага. Запала, правда, хватило ненадолго. Вскоре он присоединился к приятелям, которые не пытались прекратить его безумства.

Очевидно, что мужчина либо неадекватен, либо проиграл спор. В этом случае фантазия у выигравшего тоже какая-то извращенная.

В полиции пояснили, что теоретически обидевший куклу субъект может быть оштрафован. Но только в том случае, если владелец торговой точки станет «заморачиваться» с подачей заявления. На видео кукла, хотя и осталась лежать после внезапного нападения, вроде бы сильно поврежденной не выглядела.