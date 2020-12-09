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Стало известно, как в Воронеже будут праздновать Новый год в школах и детсадах

Торжества, где встречаются разные классы или группы малышей, запрещены
Юрий КОЗЛОВ
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Совсем большие хороводы вокруг елки водить теперь не получится.

Совсем большие хороводы вокруг елки водить теперь не получится.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за эпидемии коронавируса воронежцы уже лишились многих способов проведения досуга. Приближается Новый год, и чуда хочется даже взрослым, что уж говорить о детях. Неужели их вынуждены будут лишить праздника?

Оказалось, что Новый год для малышей в детсадах и младших классов школ все-таки будет. Только утренники проведут, так сказать, в узком кругу.

Дело в том, что недавно на весь 2021 год продлили срок действия постановления главного санитарного врача РФ, где запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп населения, а также с привлечением людей из других организаций.

Что это означает для школ и детсадов? То, что актовый зал, в который на праздник сходятся все-все-все, отныне на неопределенный срок под запретом. Также нельзя встречать Новый год вместе разным классам или детсадовских группам. А вот внутри своего узкого коллектива пожалуйста!

На новогодних праздниках теперь могут присутствовать только воспитатели и учителя. Родителям теперь на утренниках побывать не получится. Равно как и нанятым ими для съемки своих чад фото и видеооператорам. А также аниматорам со стороны. Так что Бабу Ягу, так же как Кощея, добрых волшебников, а прежде всего Деда Мороза и Снегурочку придется, как выражались в известном фильме, «воспитать» в своем коллективе.

Напомним, недавно стало известно о том, что отменяется Парад Дедов Морозов и новогодний концерт на площади Ленина.