В Воронеже расследуют гибель двух врачей от коронавируса

В департаменте здравоохранения Воронежской области проводят эпидемиологическое расследование по факту смерти 55-летнего врача физиотерапевта Сергея Евгеньевича Пошукайлова и 75-летнего хирурга Слепцова Виталия Петровича от коронавируса. Цель этого расследования – установить, где заразились врачи. Если подтвердится, что на рабочем месте, то семьям погибших полагается выплата компенсации согласно президентскому указу «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Напомним, в начале декабря в неофициальном списке памяти погибших в эпидемию коронавируса врачей появились два новых имени – физиотерапевта областной инфекционной больницы Сергея Пошукайлова и хирурга Давыдовской больницы Виталия Слепцова.